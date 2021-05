Koronawirus. Lubuskie wróciło do strefy zielonej! Wskaźniki zakażeń |5 MAJA

Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

Środa 5 maja to ważny dzień w historii naszej walki z koronawirusem. Po kilku miesiącach Lubuskie znów jest z strefie zielonej jeśli chodzi o sytuację pandemiczną! Stało się tak, bo w środowe przedpołudnie potwierdzono 71 nowych przypadków koronawirusa (po przeprowadzeniu 1717 testów). A że jest to liczba znacznie niższa od tej z 28 kwietnia, gdy było 203 przypadków, to wskaźnik zakażeń spadł poniżej 10 osób na 100 tys. mieszkańców. Aktualnie wynosi on 9,9 i jest wielce prawdopodobne, że w kolejnych dniach wciąż będzie spadał.

Lubuskie jest jednym z lepiej radzących sobie z koronawirusem regionów. Do strefy zielonej powraca jako czwarte województwo (po: Podkarpackiem, Podlaskiem i Warmińsko-Mazurskiem). W każdym z nich średnia zakażeń z ostatniego tygodnia jest niższa niż 10 osób na 100 tys. mieszkańców.

Spadająca zachorowalność na koronawirusa w całym regionie przekłada się też na spadek wskaźników zakażeń w powiatach. W środę 5 maja do strefy zielonej powróciły kolejne powiaty: nowosolski, świebodziński i Zielona Góra. A w kolejnych dniach należy spodziewać się, że do już siedmiu „zielonych” powiatów dołączą kolejne. Dlaczego tak myślimy? Najgorsza sytuacja jest w powiecie sulęcińskim, ale tu wskaźnik wynosi „tylko” 15,8 os. na 100 tys. mieszkańców.

Jak wygląda sytuacja w powiatach? Nasze dane, które obliczamy na podstawie oficjalnych rządowych statystyk, podajemy na kolejnych stronach.



