Koronawirus w Lubuskiem. Co za poprawa! 11 powiatów w strefie zielonej. Wskaźniki zakażeń |13 MAJA

Co za poprawa! 11 powiatów w strefie zielonej. Wskaźniki zakażeń |13 MAJA

W czwartek 13 maja potwierdzono 98 nowych przypadków koronawirusem w Lubuskiem (po przeprowadzeniu 1565 testów). To wyniki, które dają wiele optymizmu. Dlaczego? Po pierwsze: już piąty kolejny dzień liczba nowych zakażeń jest poniżej stu. Po drugie: malejąca liczba nowych przypadków oznacza, że spadł wskaźnik zakażeń w regionie. Teraz wynosi on 9 osób na 100 tys. mieszkańców. I to jest najniższy wynik od opadania trzeciej fali! Po trzecie: trzy kolejne powiaty - sulęciński, świebodziński i wschowski - powróciły do strefy zielonej, czyli mają mniej niż 10 nowych przypadków koronawirusa dziennie. Dzięki temu w zielonej strefie jest już 11 lubuskich powiatów. W żółtej pozostają tylko trzy: krośnieński, międzyrzecki i żagański. Niepokoić może sytuacja w tym pierwszym. Bo nie dość, że powiat krośnieński ma najwyższy wskaźnik zakażeń w Lubuskiem, to on jeszcze rośnie! Odwrotna sytuacja jest na przeciwległym biegunie. Powiat gorzowski ma najniższy wskaźnik zakażeń i on jeszcze spada.

Dokładne dane dla poszczególnych powiatów poznacie na kolejnych stronach.



