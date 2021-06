Koronawirus w Lubuskiem. Już pięć powiatów pokonało COVID-19! Wskaźniki zakażeń |20 CZERWCA

Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

W niedzielę 20 czerwca potwierdzono w Lubuskiem dwa nowe zakażenia koronawirusem. Były one - po jednym - w powiecie słubickim i żarskim. Wskaźnik zakażeń wynosi aktualnie 0,2 os. na 100 tys. mieszkańców.

Niedzielne dane przyniosły dobre informacje dla powiatu wschowskiego. Ponieważ nie potwierdzono tu żadnego nowego zakażenia już siódmy kolejny dzień, wskaźnik zakażeń spadł tu do poziomu 0,0. To już piąty lubuski powiat z zerową średnią!

Aktualną sytuację pandemiczną w każdym z powiatów w regionie prezentujemy na kolejnych stronach.