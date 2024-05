Powyborcze zmiany na stanowiskach w powiecie nowosolskim. To dopiero początek

Nowy starosta nowosolski wybrany

Już na rugi dzień po drugiej turze wyborów samorządowych w Nowej Soli senator Wadim Tyszkiewicz podkreślał w rozmowie z nami, że radni z jego szyldem wygrali wybory do obu rad, ale wiadomo, że sami nie mogą rządzić. Dlatego sugerował, że mogą dogadać się z każdym, ale będą chcieli z PO.

Skład rady powiatu nowosolskiego

Zaprzysiężenie prezydenta Nowej Soli

– Uważam, że w pracy urzędniczej najważniejsze jest dobro mieszkańców, dlatego stawiam na fachowość, zespołowość, uczciwość i transparentność. Cytując słowa premiera Winstona Churchilla, którego często cytuję nie będzie mojej zgody na rzeczy, które są nie do przyjęcia, zarówno w życiu publicznym, jak i przestrzeni medialnej – mówiła Beata Kulczycka, tuż po zaprzysiężeniu.

Nowa prezydent Nowej Soli. Najbliższe plany

– Nieodzownym elementem życia mieszkańców jest aktywność organizacji pozarządowych, klubów sportowych oraz wspieranie ich potencjału. To miasto współtworzymy my mieszkańcy i nie ma nic bardziej satysfakcjonującego niż duma ze swojego miasta i przekonanie, że w tym domu czujemy się dobrze i przyjaźnie – podkreśliła B. Kulczycka.

W pierwszym przemówieniu nowa prezydenta podkreśliła, że dostrzega niepokojące trendy cywilizacyjne, które dotykają również miasto i którym trzeba przeciwdziałać, żeby zatrzymać młodych ludzi, do tego potrzebna jest nowoczesna edukacja, dobra i godna praca oraz kształtowanie postaw obywatelskich oraz prospołecznych.

Nowy burmistrz Nowego Miasteczka. Pierwsze decyzje

Paweł Kozłowski we wtorek, 7 maja zaczyna pracę na stanowisku burmistrza Nowego Miasteczka. – Druga tura wyborów pokazała, że dostałem od mieszkańców kredyt zaufania bardzo duży. Jest to bardzo motywujące do pracy. Oczywiście czuję odpowiedzialność. Cieszę się, że z tak dużym poparciem rozpoczynam kadencję – przyznaje nowy burmistrz.