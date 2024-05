Ślubowanie nowej burmistrz Żar. Edyta Gajda oficjalnie zaczyna pracę w ratuszu. Kadencję rozpoczynają także radni

Pierwsza sesja rady miasta w Żarach w nowej kadencji 2024 - 2029 już za nami. We wtorek 7 maja nowo wybrani radni złożyli ślubowanie. W radzie zasiada 21 członków, w większości są to osoby, które już pełniły tę funkcję. Od wyborów zaszło jednak kilka zmian. Miejsce Edyty Gajdy, która również startowała do rady, zajął Adrian Majewski. Za chwilę z mandatem radnego pożegna się Marcin Grubizna, który będzie wiceburmistrzem, jego miejsce zajmie Piotr Podbielski. Drugim wiceburmistrzem będzie Angelika Sznabel, która nie kandydowała do rady.