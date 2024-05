Jacek Wójcicki prezydentem Gorzowa po raz trzeci. Właśnie złożył ślubowanie

Jacek Wójcicki będzie rządził trzecią kadencję. Po raz pierwszy przyjdzie mu jedmak kierować miastem, gdy jeden z klubów w radzie miasta będzie miał większość. Podczas wyborów 7 kwietnia Koalicja Obywatelska zdobyła trzynaście mandatów w 25-osobowej radzie. Wójcicki będzie więc musiał się z KO dogadać.

- Myślę, że pod koniec maja zaczniemy rozmowy – mówił przed sesją prezydent. Dodawał, że nie jest wykluczone, iż zakończą się one zmianą na stanowisku jednego z jego zastępców. Podkreślał jednak, że nie to jest najważniejsze. - Sprawy personalne są sprawami wypadkowymi. Najpierw trzeba określić cel, do którego idziemy – mówił prezydent Gorzowa. - Mam nadzieję, że do połowy roku ten temat zamkniemy – dodawał.