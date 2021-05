Koronawirus w Lubuskiem. Potężne spadki zachorowalności. Wskaźniki zakażeń |14 MAJA

W piątek 14 maja potwierdzono 67 nowych przypadków koronawirusa w Lubuskiem. A ponieważ to znacznie mniej zachorowań niż tydzień wcześniej (7 maja było ich 175), to wskaźnik zakażeń spadł do poziomu 7,5 os. na 100 tys. mieszkańców. Tak niskiego wyniku w Lubuskiem nie było od początku opadania trzeciej fali! To jeszcze nic. Z żółtej do zielonej strefy (nie wiąże się to z większym luzowaniem obostrzeń, ale raczej ma wymiar psychologiczny) powróciły kolejne powiaty: międzyrzecki i żagański. Tym samym w żółtej strefie (a więc ze średnią liczbą dziennych zachorowań powyżej 10 na 100 tys. mieszkańców) jest już tylko jeden lubuski powiat - krośnieński.To nie koniec dobrych wiadomości. Po raz pierwszy od moment trzeciej fali zdarza się, że w jednym powiecie w ciągu tygodnia w trzy różne dni nie było żadnego nowego przypadku. A taka sytuacja jest w powiecie strzelecko-drezdeneckim. Żadnego zachorowania nie potwierdzono to: 8, 12 i 14 maja.Jakie są aktualne wskaźniki zakażeń w każdym z powiatów? Prezentujemy na kolejnych stronach.Wideo: Jedziesz na wakacje? Potrzebujesz szczepienia i certyfikatuCzytaj również:Chcesz zaczepić się "z marszu'? A może szukasz drugiej dawki?

Pixabay