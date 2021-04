Koronawirus w Lubuskiem. Wciąż mamy spadki. Jak duże? Wskaźniki zakażeń |24 KWIETNIA

W sobotę 24 kwietnia poinformowano o 226 nowych zakażeniach w Lubuskiem (po wykonaniu wcześniej 2009 testów). To kolejny dzień z niższą liczbą przypadków koronawirusa i z malejącym wskaźnikiem zakażeń. Aktualnie wynosi on 25,2 os. na 100 tys. mieszkańców. Nasz region jest więc już dosłownie o krok od powrotu do umownej żółtej strefy, która jest wtedy, jeśli w regionie czy powiecie wskaźnik zakażeń jest niższy od 25. Do żółtej strefy możemy powrócić już w niedzielę. Stanie się tak, jeśli liczba nowych zakażeń nie przekroczy 293.Aktualną sytuację w poszczególnych powiatach prezentujemy w galerii zdjęć.Czytaj również:Ile kosztuje leczenie pacjentów z COVID-19?

Pixabay