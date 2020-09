Koronawirus w powiecie nowosolskim. Ponad 200 osób na kwarantannie. W tym jedna trzecia kadry nauczycielskiej jednej z podstawówek.

Wróciło zdalne nauczanie do trzech klas w Nowej Soli. Są nowe przypadki koronawirusa

W środę (9 września) z redakcją skontaktował się kolejny z zaniepokojonych rodziców. - W SP 5 na Starym Żabnie dwie klasy i ich rodziny są na kwarantannie i nauczyciele, którzy ich uczą też. Ale oprócz pani wychowawczyni jednej z nich. Dziś normalnie była w pracy i uczyła. A przecież miała dużo częstszy kontakt z zarażonymi niż reszta nauczycieli. Niby miała maseczkę i przyłbicę, ale to nieprawda. Proszę o zainteresowanie i interwencję - czytamy w wiadomości od Czytelnika z Nowej Soli.

Skontaktowaliśmy się ze szkołą. – Szczegóły wywiadu epidemiologicznego prowadzonego przez pracowników Sanepidu świadczą o tym, czy ktoś jest, czy nie jest na kwarantannie – wyjaśnia dyrektor szkoły Beata Miniach.

W SP nr 5 w Nowej Soli dwie klasy do poniedziałku, 14 września włącznie, są na nauce zdalnej. Google Street View

Na kwarantannie przebywa dziewięcioro nauczycieli SP nr 5, to jest jedna trzecia kadry

Czas trwania kwarantanny to dziesięć dni, liczone od kontaktu z osobą zakażoną. Uczniowie obu klas skierowanych do nauki w domu, wrócą do szkoły w przyszły wtorek.

Nauczyciele na kwarantannie mogą podejmować nauczanie zdalne.