Korytarz, który ratuje życie. Jak i kiedy go zrobić? Zobacz zasady!

Czym jest korytarz życia?

Trwa czas letnich wyjazdów, a więc i zwiększonego ruchu na drogach. Wakacyjny luz często powoduje mniejszą czujność za kółkiem, dlatego w sezonie urlopowym dochodzi do największej liczby wypadków. W takich sytuacjach pomóc może korytarz życia, czyli specjalny pas ruchu dla karetek pogotowia i innych pojazdów uprzywilejowanych poruszających się w korku między stojącymi samochodami. Korytarz życia pozwala na skrócenie czasu dojazdu służb ratunkowych do miejsca wypadku, a co za tym idzie - zwiększenie szans na uratowanie życia poszkodowanym.

WIDEO: Korytarz życia po horyzont. Policjanci chwalą kierowców