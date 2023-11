Książki prosto z budki. W gminie Bogdaniec stanęły czytelnie pod chmurką

Po ciekawą książkę do budki

Czytelnie pod chmurką to pomysł zakładający powstanie małych i ogólnodostępnych miejsc funkcjonujących na zasadzie darmowych biblioteczek. Głównym celem utworzenia czytelni plenerowych jest zwiększenie dostępności kultury dla wszystkich mieszkańców gminy. Budki mają na celu promocję czytelnictwa w przestrzeni publicznej oraz propagowanie dobrych nawyków jakimi są czytanie i promocja kultury - mówi Anna Janasz-Durbajło, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Bogdańcu.

Choć wyglądem przypominają karmniki, to w środku nie znajdziemy ziarna dla ptaków, ale... książki. W sumie na terenie gminy Bogdaniec stanęło sześć takich plenerowych biblioteczek. Przy każdej znajduje się ławeczka, oświetlenie oraz pojemnik na śmieci. Z zawartości budek skorzystać mogą mieszkańcy:

Dron do zadań specjalnych. Taki sprzęt mają druhowie z Bogdańca. Pomoże im w akcjach

Dają książkom nowe życie

Ale czytelnie pod chmurką mają też charakter ekologiczny. Umieszczane są w nich książki z bibliotecznych zbiorów, które bywają uszkodzone oraz te przeczytane z prywatnych biblioteczek i darowane bibliotece, które z różnych względów nie mogą być wprowadzone do księgozbioru i umieszczone na bibliotecznych półkach.

Mamy nadzieję, że będą często odwiedzane, wpłyną na rozwój czytelnictwa mieszkańców naszej gminy, a także będą doskonałym miejscem spotkań. Z budek korzystać mogą wszyscy chętni zarówno czytania, jak również dzielenia się książkami z innymi. To doskonała okazja, by odświeżyć swój księgozbiór - zachęca dyrektorka gminnej biblioteki.

Biorąc książkę do domu nie musimy jej zwracać, jeśli jest nam potrzebna. W zamian możemy umieścić w budce nasze własne, zalegające w domach książki. Nieczytane dawno książki otrzymują w ten sposób nowe życie - mówi Anna Janasz-Durbajło.

Bookcrossing, co to takiego?

Idea dzielenia się literaturą narodziła się ponad dwadzieścia lat temu w Stanach Zjednoczonych. Polega ona na zostawianiu przeczytanych książek w miejscach publicznych po to, aby znalazca mógł je przeczytać i znów puścić w obieg. Głównym założeniem bookcrossingu jest rozpowszechnianie literatury oraz swoista podróż książek, w której najistotniejszym elementem jest to, że nie są one jedynie ozdobami na półkach, ale stają się ogólnodostępne i są wciąż czytane.

Zobacz również: