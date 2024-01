Kultowe kino Newa w Zielonej Górze chce pachnieć po nowemu. Każdy z nas może mu w tym pomóc. I nie tylko w tym

Budynek, w którym znajduje się Newa, należy do miasta. Natomiast kino prowadzi stowarzyszenie. Nie ma większych dochodów, bilety są tańsze niż w kinach sieciowych, a byśmy mogli oglądać niezależne, ambitne filmy, wszyscy tutaj pracują za darmo. Bo kino to ich pasja. Bo chcą zarażać nią innych. By móc to robić i przyciągać więcej licealistów, studentów i wszystkich miłośników X muzy, potrzebne są jednak większe zmiany.

Kino Newa potrzebuje zmian, by móc kontynuować swoją misję

Bez pomocy mieszkańców nie uda się tych zmian wprowadzić. Choć stowarzyszenie Klub Kultury Filmowej robi co może, by nawiązując do historii tego miejsca i jego klimatu, wprowadzać nowe elementy. Bo one są konieczne. Stąd kupiło już np. fotele, wygodniejsze i nowsze niż te, które są już bardzo wysłużone. Nowsze, bo nie są one nowe. Na te nie było stowarzyszenia stać. Niebawem zamiast 200 miejsc w kinie Newa będzie ich 180. Za to wygodniej usiądziemy przed ekranem.

Stowarzyszenie ma konkretny plan zmian. Zmienia się bowiem technologia, więc trzeba mieć sprzęt, by móc prezentować współczesne filmy.

- Nie mamy możliwości projekcji materiałów cyfrowych online, a wiele jest już tylko dostępnych w taki sposób – przyznaje prezes stowarzyszenia Tomasz Piersiak.

Nowy powinien być też ekran i nagłośnienie. Remontu ma się doczekać też hol, w którym powstanie miejsce do spotkań i dyskusji po projekcjach filmowych. Może jakaś mała kawiarenka tutaj także się otworzy. Plany są ambitne.