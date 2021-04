Łagów. Pan Paweł z córką złowił 46-centymetrowego jazia. Co stało się z wielką rybą? Zobacz zdjęcia

Łowienie ryb to naprawdę dobry relaks i odstresowanie się, zwłaszcza w tak trudnym okresie, jaki wszyscy przeżywamy. Pan Paweł z Łagowa lubi więc w weekend wziąć wędkę i udać się nad jezioro. Najbardziej lubi te jeziorne klimaty, mniej łowienie nad rzeką. Od kilku lat spędza czas na wodą razem z córką Biancą, która połknęła wędkarskiego bakcyla. Ma swój sprzęt i zarzucanie wędki też sprawia jej przyjemność.

Jaź miał 46 centymetrów i wrócił z powrotem do jeziora

- Tu nie chodzi o łowienie ryb, by je jeść, ale raczej o odpoczynek – podkreśla pan Paweł i przyznaje, że złowienie tak dużej ryby, jeśli chodzi o jazia, przyniosło im wielką satysfakcję. Bo 46 centymetrów to spora ryba.

Na swoim wędkarskim koncie tata i córka mają wiele okazów, między innymi rok temu udało się im złowić szczupaka, który miał 76 centymetrów długości i ważył około trzech kilogramów. Walka z rybą trwała dziesięć minut. To jednak nie był rekord, który w przypadku pana Pawła wynosi 3,5 kg.