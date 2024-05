Lekkoatletyczny Gorzów Meeting już w piątek. Czeka nas popołudnie pełne emocji!

Gorzów Meeting to impreza lekkoatletyczna, jakiej nad Wartą – ba, w całym Lubuskiem! – jeszcze nie było. To również najważniejsze lekkoatletyczne wydarzenie w tym roku w naszym regionie. Mityng został włączony do cyklu World Athletic Continental Tour Bronze. A to oznacza, że wezmą w nim udział zawodnicy z całego świata. Będą mogli walczyć o minima na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu, zaś Europejczycy dodatkowo o kwalifikacje na mistrzostwa Starego Kontynentu. Początek w najbliższy piątek o godz. 15.25 na stadionie im. Lubuskich Olimpijczyków przy ul. Krasińskiego w Gorzowie.