Liczę się z tym, że odbiję się od drzwi. Wówczas wracam 550 km do domu i Wigilię spędzę z sąsiadką - mówi zielonogórzanka Agnieszka Fletcher

Bardzo wiele razy zastanawiałam się, czy to może ja walczę bardziej o swoje szczęście, niż o dobro dzieci. Ale nie. W momencie, gdy miałabym możliwość przebywania z dziećmi, obcowania z nimi w relatywnie dużym stopniu, to być może rzeczywiście uznałabym, że mój mąż jest lepszym rodzicem niż ja i nasze relacje są odpowiednie. Ale na dzień dzisiejszy nie jestem w stanie tego powiedzieć. On swoim zachowaniem pokazuje, że nie jest dobrym rodzicem, ponieważ wykorzystuje dzieci do manipulacji, a niekoniecznie dba o ich dobro. Jeśli by tak było, to próbowalibyśmy jakoś wspólnie rozwiązać tą sytuację - zauważa pani Agnieszka. - Dzieci będąc z nim mają co jeść, mają gdzie spać, chodzą do szkoły czy przedszkola, to prawda. Ale to, że on buduje im negatywny wizerunek mamy, to na pewno im nie pomaga. Czytam książki, rozmawiam z różnymi specjalistami, wiem, że jeżeli kształtujący się w nich wizerunek matki, żony czy kobiety, jest tak straszliwie wymemłany, wręcz obrzydzony, to dziecku taki wizerunek pozostanie na przyszłość. Może to zadecydować o ich późniejszym życiu, o ich decyzjach.