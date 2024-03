Lider z Będzina nie dał szans Astrze. W Nowej Soli bez niespodzianki

Astra Nowa Sól – MKS Będzin 0:3

Nowosolscy kibice liczyli na niespodziankę, by nie powiedzieć sensację. Lider Tauron 1ligi był wprawdzie zdecydowanym faworytem, ale siatkarze zapowiadali walkę. - Cały czas jeszcze walczymy o miejsce w ósemce. Mamy dodatkową motywację – mówił przed spotkaniem prezes Astry Przemysław Jeton. Tymczasem lider rozgrywek potrzebował niespełna osiemdziesięciu minut, by rozstrzygnąć losy meczu na swoja korzyść.

Najwięcej emocji dostarczyła druga partia. W niej do stanu 15:15 żadnej z drużyn nie udało się wywalczyć bezpiecznej przewagi. Sprawy w swoje ręce wziął późniejszy MVP meczu Grzegorz Pająk. To po jego udanych zagrywkach będzinianie zdobyli kilkupunktową zaliczkę (18:15). Mimo ambitnej postawy Astry, MKS dowiózł prowadzenie do końca, 25:23 wychodząc na prowadzenie 2:0.

Podopieczni Andrzeja Krzyśki zupełnie stracili ochotę do gry, bo w trzecim secie praktycznie nie istnieli. Będzinianie świetnie serwowali. Dzięki temu elementowi już w pierwszej fazie tego seta MKS prowadził wysoko (8:3, 16:8). Ta partia praktycznie bez historii, goście wygrali ją 25:13 i cały mecz 3:0.

Była to czwarta porażka nowosolan, którzy wciąż walczą o awans do play-offów.