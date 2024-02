Lokaty na 22 proc.! Gdzie? W starych ogłoszeniach "GL" z lat 90. Zobaczcie te "perełki" sprzed lat

Reklama dźwignią handlu – to powiedzenie zna chyba każdy. Nic więc dziwnego, że lata temu także gazetowymi reklamami producenci i importerzy próbowali zwrócić uwagą kupujących. Jakie to były reklamy? I co reklamowano?

Reklamy z lat 90.: blaszane żuki były… dobrą inwestycją!

Zajrzeliśmy do wydań „Gazety Lubuskiej”. I łza się nam w oku zakręciła, bo znowu byliśmy piękni i młodzi! W cenie były bowiem polonezy, daewoo, fiaty, a żuki (!) reklamowano jako świetną inwestycję. Na szczycie marzeń znajdował się wielki, przenośny zestaw motoroli do rozmów przez telefon nawet ze spaceru czy podróży służbowej.

Reklamy z lat 90.: dziś takich lokat już nie ma…

Co jeszcze zwróciło naszą uwagę, podczas przeglądania starych reklam i ogłoszeń? To, że klientów na różne towary szukało wiele firm, których dziś już nie ma. I to, że oprocentowanie lokat bywało dwucyfrowe! I to z dwójką z przodu! Dziś to rzecz absolutnie nie do pomyślenia.