Lubuskie: koszmarny wypadek na trasie Cibórz - Skąpe. Mężczyzna stał na jezdni?!

O wypadku poinformowała na swoim profilu facebookowym świebodzińska policja.

"Zdarzenie drogowe na drodze Cibórz - Skąpe. Droga czasowo zamknięta. Doszło do potrącenia pieszego, który prawdopodobnie stał na środku jezdni. Trwają czynności zmierzające do ustalenia przebiegu zdarzenia i usunięcia utrudnień" - czytamy we wpisie.