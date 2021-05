Makijaż zmienił te kobiety w gwiazdy Hollywood! ZDJĘCIA przed i po pokazują, że makijaż potrafi podkreślić piękno i zdziałać cuda

Makijaż, który zamienił kobiety w gwiazdy Hollywood! Niesamowite metamorfozy w wykonaniu rosyjskiej wizażystki

Makijaż to dla części kobiet obowiązkowa część ich wizerunku, dla innych zaś zupełnie zbędny element. Dla jeszcze kolejnych to sposób na życie i pasja, którą zarażają innych. Do tych ostatnich zalicza się Lena Motinova, rosyjska wizażystka, która w swoich mediach społecznościowych dzieli się zdjęciami, które wywołują spore zainteresowanie.

Kobiety, które siadają tuż przed nią na krześle do makijażu po kilkudziesięciu chwilach wyglądają niczym gwiazdy rodem z Hollywood, zobaczcie sami!

Makijaż, który wydobywa naturalne piękno i dodaje pewności siebie. Zobacz zdjęcia PRZED i PO, które przedstawiają niesamowite metamorfozy