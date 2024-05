Małomice w obiektywie Czesława Łuniewicza! Tak wyglądało miasto pół wieku temu!

Co wiemy o Małomicach? Z pewnością to bardzo stara miejscowość, której nazwa - Małynicz została wymieniona w hołdzie lennym złożonym w 1329 roku przez księcia żagańskiego Henryka IV królowi czeskiemu we Wrocławiu. W latach 30. XVI wieku Małomice stały się własnością feudała Fabiana von Schöneich’a, który prawdopodobnie w 1572 roku nadał wsi ograniczone prawa miejskie.

W Małomicach rozwijał się przemysł metalurgiczny opierający się o miejscowe zasoby rudy darniowej. Od powstania aż do upadku Rzeszy Niemieckiej przemysł nastawiony był na produkcję zbrojeniową. W 1898 roku uruchomiono fabrykę naczyń Polmetal, w naszych czasach znaną jako Fabryka Wyrobów Blaszanych S.A.