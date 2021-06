Mały gest, który ma wielką wartość. Paweł Kubiak z Gubina organizuje akcję "Zatrąb" dla niepełnosprawnego Marcina z Pławia

Wiele osób zna Marcina z Pławia, a przynajmniej go kojarzy. Przede wszystkim ludzie, którzy podróżowali trasą Zielona Góra-Krosno Odrzańskie. Trudno się dziwić, ponieważ Marcin jest nieodłącznym elementem miejscowości. Bardzo często można go spotkać na przystanku przy DK32 w Pławiu, gdzie siedzi na swoim wózku i obserwuje przejeżdżające samochody. I robi tak od wielu lat...

Pomimo niepełnosprawności Marcin jest bardzo samodzielny. Na wózku porusza się poza domem, sam nim operuje. W domu, pomimo ograniczonej mobilności, samodzielnie się przemieszcza. Dużo czyta. I kiedy pogoda dopisuje, to wybiera się na przystanek, aby obserwować przejeżdżające samochody. Choć życie bardzo go doświadczyło, to stara się brać z niego wszystko, co najlepsze.