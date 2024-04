Michał Chorbiński z Żar walczy o tytuł Mistrza Rajdowego Polski. 23-latek ma ogromny potencjał i nadzieję na zwycięstwo!

Michał Chorbiński ma zaledwie 23 lata. Już w 2018 roku startował w swoich pierwszych rajdach. Motoryzacja była jego pasją od dziecka, ale rajdy samochodowe zafascynowały go na dobre, gdy był nastolatkiem. Mieszka w Żarach i ciężko pracuje na swój sukces. Jak podkreśla, nie ma za dużo czasu na inne pasje czy imprezy, bo każdy weekend to wyczerpujące w treningi.

Zgrany duet

Michał jako kierowca i Adam Chrzanowski jako pilot to zgrany duet. Drudzy wicemistrzowie Polski w klasie 4R2, mają za sobą świetny sezon i mówi się, że są przyszłością polskich rajdów. Dziś panowie stoją przed nowym, ekscytującym wyzwaniem. Drużyna samochody.pl przesiądzie się do peugeota 208 Rally4 - jednej z najlepszych, przednionapędowych rajdówek na rynku. Jak podkreślają, ich plan na sezon 2024 jest prosty - złoty medal Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski!

Gotowy na zwycięstwo

- Jestem bardzo szczęśliwy! Przesiadamy się do rajdówki z krwi i kości - do maszyny, którą zaprojektowano i zbudowano wyłącznie z myślą o wygrywaniu - mówi Michał. - Długo czekałem na ten krok, na szczęście upór, ciężka praca i wiara we własne możliwości zaprocentowały. Spełniamy kolejne marzenie, wsiadamy do jednej z najlepszych „osiek''! Czuję, że jesteśmy gotowi na tegoroczne, nowe wyzwania. Mocno przepracowaliśmy zimę, mamy sporo doświadczenia z zeszłego roku, rozwinęliśmy się i dojrzeliśmy sportowo. 208 Rally4 to dopełnienie, ostatni element, którego tak potrzebowaliśmy. Nie mogę doczekać się pierwszego rajdu, mamy wielki apetyt na walkę, chcemy, żeby ten rok należał do nas!.