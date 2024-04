Mnóstwo śmieci w Parku Narodowym Ujście Warty. To jakiś koszmar! Park posprzątali jego pracownicy

Śmieci było po prostu mnóstwo! Aż ciśnie się na usta, by powiedzieć "hej ludzie, co z wami?!".

- Część z nich przyniosła wysoka woda, ale większość ląduje w parku wyrzucona przez osoby jadące drogą. Jak widzicie na zdjęciach, znaleźliśmy też bardzo dużo opon! - informują pracownicy PNUW.

Zaznaczają przy tym, że śmieci było tak wiele, że nie udało im się sfotografować wszystkich zebranych odpadków na jednym ujęciu. Śmieci wywozili turami zarówno wielką przyczepą, jak i załadowanymi o brzegi bagażnikami pick-upów.

- Oprócz opadów mieliśmy też takie znaleziska jak gniazda kaczek w trawie na poboczu tuż przy drodze. Niestety nawet w tam wylądowała puszka - dodają pracownicy Parku.

Teraz liczą na to, że przyroda troszkę odetchnie od śmieci i że w kolejnych latach będzie ich do sprzątania coraz mniej.

My również mamy taką nadzieję i apelujemy o to, by śmieci nie podrzucać i nie wyrzucać tam, gdzie akurat jesteście.