Możesz rozwiązać swój spór z mediatorem. Mediacja łagodzi obyczaje, ale wciąż korzystamy z niej rzadko WIDEO

Rzecznik podkreśla też, że mediacja ma charakter poufny. Mediatorzy mają zachować w tajemnicy wszelkie informacje, jakie otrzymali w związku z prowadzoną mediacją.

– Mediatorzy to są wykwalifikowani, certyfikowani fachowcy, którzy ułatwiają stronom dojście do porozumienia. Niebagatelną sprawą jest to, że mediacja łagodzi obyczaje, a więc łagodzi poziom konfliktu między stronami – mówi dalej sędzia Hoszowski. – Poza tym strony same decydują o sposobie rozwiązania sporu. Są same zalety. Dlatego te dni mediacji od wielu, wielu lat prowadzimy i staramy się możliwie, jak najbardziej rozpropagować celowości korzyści wynikające z mediacji.