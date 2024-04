Na stadionie żużlowym w Gorzowie będą nowe telebimy

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gorzowie rozstrzygnął przetarg na montaż dwóch telebimów na stadionie im. Edwarda Jancarza. Mają zostać zamontowane najpóźniej do końca lipca.

Telebimy na stadionie żużlowym mają już ponad trzynaście lat. Zostały bowiem zamontowane w trakcie rozbudowy obiektu, która była w przerwie jesienno-zimowej przed sezonem 2011. W ostatnich latach z roku na rok były z nimi jednak coraz większe problemy.

- One są już tak wysłużone, że w zeszłym roku baliśmy się, że nie uda się ich odpalić. Takie telebimy wytrzymują pięć-sześć lat. Co roku były one jednak konserwowane, naprawiane, więc wydłużyliśmy ich żywotność o sto procent. Nie chcemy jednak, by zgasły w czasie meczu – mówił nam Włodzimierz Rój, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji, przed ogłoszeniem przetargu na telebimy.

Jeden telebim kosztuje 175 tys. zł

Chęć zamontowania telebimów wyraziło osiem firm. Najdroższa oferta przekraczała nawet pół miliona. Po analizie wszystkich ofert OSiR wybrał właśnie tę, która złożyła firma Up Led ze Stalowej Woli. Zaoferowała ona dostarczenie i montaż telebimów za 349,7 tys. zł. To kwota nieco niższa od tej, jaką zakładał OSiR, bo cenę pojedynczego telebimu szacował on na około 200 tys. zł. Pieniądze na zakup pochodzą z puli, jaką mają do dyspozycji radni.

Kiedy nowe telebimy pojawią się na stadionie? Nieprzekraczalny termin na montaż to 31 lipca. Jak w środę 24 kwietnia mówił nam dyrektor Rój, niebawem OSiR usiądzie do rozmów z wykonawcą, by znaleźć dogodny termin. Dziś trudno jednak podać orientacyjną datę montażu. Wymiana telebimów nie jest skomplikowana. Gdy w lutym tego roku OSiR testował zakupiony niedawno telebim na scenę Dobry Wieczór Gorzów (ma 28 mkw.), jego złożenie i podłączenie nie trwało zbyt długo. Rozpoczęło się rano, a w południe ekran był już gotowy. Pojedynczy telebim na „Jancarzu” będzie o około połowę większy od niego. Będzie miał prawie 41,5 mkw. Czytaj również:

