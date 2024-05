Nad Wartą, z kijkiem golfowym czy w teatrze. Oto atrakcje na Dzień Dziecka w Gorzowie

Pierwsza okazja do świętowania Dnia Dziecka będzie już od 10.00. Od tej godziny trwać ma sześciogodzinna impreza na Polu Golfowym Zawarcie. Będzie okazja do tego, by po raz pierwszy w życiu uderzyć w piłeczkę golfową czy usiąść za sterami traktorów, ciężarówek orz kosiarek.

Tłoczno będzie też na placu przy Wale Okrężnym. Tu odbędzie się bowiem charytatywny piknik z okazji Dnia Dziecka. Mateusz Szmyd, główny organizator, zaprasza, by nad Wartę przyjść z całymi rodzinami i nie zapomnieć zabrać kocyka, by usiąść nad Wartą i spędzić czas przy wielu atrakcjach. Jedną z nich będzie występ Skolima. Pieniądze zebrane z puszek w czasie trwania pikniku zostaną przekazane dla Centrum Opieki nad Dzieckiem i Rodziną przy ul. Kazimierza Wielkiego.