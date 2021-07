Najbogatsze gminy w Lubuskiem. Mają najwyższe dochody z podatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca

Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

Najbogatsze gminy w Lubuskiem. Mają najwyższe dochody z podatków

Najbogatszą gminą w Polsce jest Kleszczów w województwie łódzkim. Tam dochód z podatków przypadający na jednego mieszkańca wynosi 29 808 zł. W Lubuskiem najzamożniejsza gmina może poszczycić się kwotą 3576 zł na jedną osobę. Które gminy znalazły się w czołówce wojewódzkiego rankingu?



Dane pochodzą ze strony gov.pl. Ministerstwo Finansów publikuje wskaźniki dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin, powiatów i województw. Stanowią one podstawę do wyliczenia rocznych kwot części wyrównawczej subwencji ogólnej i wpłat na 2021 r. odpowiednio dla gmin, powiatów i województw.



Podstawą do wyliczenia tych wskaźników były dane o dochodach podatkowych za 2019 r. wg stanu na 30 czerwca 2020 r.



Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wskaźnik dla każdej gminy oblicza się dzieląc kwotę dochodów podatkowych (z tytułu podatku od nieruchomości; podatku rolnego; podatku leśnego; podatku od środków transportowych podatku od czynności cywilnoprawnych; podatku od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej; wpływów z opłaty skarbowej; wpływów z opłaty eksploatacyjnej; udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych) za rok poprzedzający rok bazowy przez liczbę mieszkańców gminy.



W 2021 roku wskaźnik gminny dla kraju wynosi 2098,22. Gminy, w zależności od dochodów otrzymują subwencję lub muszą przekazać część dochodów do budżetu państwa.



