Na osiedlach w Gorzowie znów będzie Miejskie Granie. Gdzie i o której zagrają filharmonicy?

- W majowej atmosferze mieszkańcy gorzowskich osiedli będą mieli okazję posłuchać muzyki na żywo podczas występów w różnych częściach miasta. To będzie już piąta edycja tego wyjątkowego happeningu – mówi Edyta Molska z Filharmonii Gorzowskiej. Dwie grupy filharmoników szykują się już do piątej edycji „Miejskiego Grania”. Podobnie jak w poprzednich latach pojawią się one łącznie w ośmiu punktach miasta, by zagrać dla mieszkańców krótkie koncerty plenerowe.