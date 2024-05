Zagrożenie pożarowe lubuskich lasów. Jest bardzo sucho. Codziennie dochodzi do pożarów!

15 maja po godzinie 11 strażacy z OSP Bogdaniec wyjeżdżali do pożaru zarośli. Powodem była zerwana linia energetyczna. Iskrzący kabel wywołał pożar momentalnie. Ogień na szczęście udało się szybko ugasić. Tego samego dnia do akcji ruszyli strażacy z powiatu międzyrzeckiego. Przed godziną 17 doszło do pożaru poszycia leśnego w miejscowości Jasieniec. Z ogniem walczyło łącznie sześć zastępów strażaków. Również w środę miał miejsce pożar lasu w miejscowości Wicina w powiecie żarskim. Do akcji ruszyły zastępy strażaków z OSP w Jasieniu i JRG w Lubsku. Pomagał też samochód patrolowy nadleśnictwa.