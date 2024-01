Najbrzydsze zabytki w Żarach. Wśród nich jest sporo obiektów, które aż proszą się o remont

W Żarach, niestety, miejsc wstydu nie brakuje. Są w tym niechlubnym rankingu wciąż te same zabytki. Czego mieszkańcy miasta mogą się wstydzić np. przed przybywającymi do Żar turystami? Do tych najbardziej nieciekawych przykładów należy kompleks zamkowo-pałacowy, który wygląda dość mrocznie i nieciekawie.