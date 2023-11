Nasza akcja #TAKdlaJAJ. Zobacz, jak wyglądały kulisy sesji zdjęciowej [WIDEO Z BACKSTAGE] Anna Stępień Mariusz Kapała

Nazwa akcji profilaktyczno-artystycznej #TAKdlaJAJ może kogoś rozśmieszyć albo oburzyć. To dobrze, bo przyciągnie uwagę do problemu, o którym mówi się zbyt mało. Chodzi o badania profilaktyczne jąder i prostaty. Do udziału w sesji zdjęciowej zaprosiliśmy 12 mężczyzn, zatrzymaliśmy w kadrze najlepsze ujęcia i spisaliśmy dla Was historię. Łapcie już teraz film z backstage, a już 17 listopada ukaże się galeria zdjęć.