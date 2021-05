Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

Niebezpieczeństwa, które czyhają na nas w lesie. Przed czym ostrzegają leśnicy?

Niebezpieczne owady i trujące rośliny, atak dzikiego zwierzęcia, wścieklizna, bąblowica i borelioza - to tylko niektóre niebezpieczeństwa, które czyhają nas w lesie. Zobacz, przed czym ostrzegają leśnicy.



Wideo: Modliszki dotrą do Lubuskiego? To tylko kwestia czasu...





