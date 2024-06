Na Starym Rynku już stawiają scenę na Dobry Wieczór Gorzów

Dobry Wieczór Gorzów od połowy czerwca

Scena będzie stała na Starym Rynku trzy miesiące. Już na weekend 14-16 czerwca będą się na niej odbywały pierwsze koncerty. Przez pierwsze dwa dni (to piątek i sobota) służyć będzie do występów w ramach Nocnego Szlaku Kulturalnego. W niedzielę 16 czerwca zagra na niej zespół De Mono. Będzie to koncert oficjalnie inaugurujący piątą edycję cyklu Dobry Wieczór Gorzów. W kalendarzu miejskich imprez ten cykl pojawił się w pierwszym roku pandemii. Zastąpił on wcześniejsze święto miasta. I przyjął się już na stałe.

Będzie też nowy telebim

Montaż sceny to tylko jedno. Oprócz niej nowy będzie także telebim. On z kolei jest wysoki na cztery metry i szeroki na siedem metrów. Gdy w połowie lutego pracownicy OSiR-u montowali ekran testowo – składa się on ze 112 kabinetów, czyli modułów – przyglądaliśmy się jego możliwościom technicznym. Obraz, który na nim można zobaczyć, jest jak w telewizorze. To full HD.

- By zobaczyć ten efekt, trzeba spoglądać na ten telebim z odległości co najmniej pięciu-sześciu metrów – mówił nam wtedy Paweł Kucznerowicz z firmy Ledbim, u której OSiR kupił telebim za 245 tys. zł.

