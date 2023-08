Niesamowita wystawa pocztówek i fotografii przedstawiająca Sławę, jakiej nie znacie Michał Korn Mariusz Kapała

W ramach imprezy sławskiego Lata Bez Granic można podziwiać niesamowitą wystawę fotograficzną „Miasto Sława i jego okolice w dawnej odsłonie od ok. 1890 do 1945 roku”. Nie przegapcie takiej okazji! Te wspaniałe prace czekają na was tylko do jutra!