Ninja Warrior Polska. Dwóch lubuskich śmiałków na początek morderczych zmagań. Show zaczyna się 1 września

Ninja Warrior Polska powraca!

Popularne na całym świecie show po raz drugi zagości na antenie Polsatu. Jak zdobyć tytuł polskiego Ninja Warrior i 150 tys. zł? Wystarczy pokonać wyjątkowo trudny tor - 32 przeszkody na odcinku 150 metrów. Do tej pory tylko dziewięciu śmiałkom na świecie udało się dotrwać do końca, pokonać wszystkie przeszkody, w tym tę najważniejszą - legendarną już Górę Midoriyama. Czy tej jesieni do elitarnego grona Ninja Warrior dołączy Polak?