Nocne liczenie bezdomnych w całym kraju. Wielka akcja będzie też w Lubuskiem!

Ogólnopolską akcję liczenia osób w kryzysie bezdomności przeprowadza się co dwa lata. Tym razem jest ona szczególnie istotna, bo w ostatnim czasie nie była przeprowadzana ze względu na pandemię koronawirusa. Informacje uzyskane dzięki takiemu badaniu mają pomóc władzom lokalnym w tworzeniu gminnych strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz w podejmowaniu decyzji dotyczących liczby placówek udzielających schronienia osobom w kryzysie.

Ilu bezdomnych mieszka w regionie?

Wszyscy zostaną podzieleni na kilkanaście patroli, które będą sprawdzały wyznaczony teren w mieście. Będą to przede wszystkim pustostany, dworce, piwnice, ogródki działkowe oraz inne miejsca, w których przebywają osoby bezdomne. Badanie przeprowadzone zostanie także w placówkach dla osób bezdomnych, szpitalach czy zakładach opiekuńczych - mówi Beata Kulczycka, dyrektor Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie.

Udział w tej ankiecie jest oczywiście dobrowolny. Ona pozwoli nam przede wszystkim poznać liczbę osób bezdomnych, a więc rzeczywistą skalę tego zjawiska. Przy takich akcjach możemy też dowiedzieć się o osobach, o których dotąd nie wiedzieliśmy. Ale osoby bezdomne będą pytane również między innymi o wykształcenie, źródła dochodu czy stan cywilny oraz o to, jak długo są już bezdomne, a także o wydarzenia, jakie ich zdaniem były przyczyną bezdomności - dodaje Beata Kulczycka.

Bezdomni do Gorzowa przybywają nawet ze Świętokrzyskiego

Tu przebywało najwięcej bezdomnych

Do ostatniego badania, które zostało przeprowadzone w 2019 roku przystąpiły wszystkie lubuskie gminy. Jednak więcej niż połowa z nich nie wykazała osób bezdomnych na swoim terenie. Badanie pokazało również, że w województwie lubuskim bezdomni skupiają się głównie miastach i miejscowościach, w których mogą liczyć na schronienie. Najwięcej takich osób odnotowano w Zielonej Górze i Gorzowie. Duże grupy bezdomnych przebywały również w:

Kim jest lubuski bezdomny?

Badanie wykazało również, że lubuski bezdomny to mężczyzna w wieku od 41 do 60 lat. Posiada zazwyczaj zawodowe albo podstawowe wykształcenie. Lubuski bezdomny rzadko pracuje, a jeśli już to w szarej strefie. Zazwyczaj utrzymuje się ze świadczeń z pomocy społecznej, czasami z emerytury lub renty. Bezdomność statystycznego ankietowanego w województwie

lubuskim trwa dłużej niż pięć lat i powstała w wyniku:

konfliktu rodzinnego

rozpadu związku

uzależnienia

eksmisji

Bezdomny korzysta najczęściej ze schronienia i posiłku, a oczekuje pomocy mieszkaniowej, finansowej oraz żywnościowej.