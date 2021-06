Nurkowie wyławiali śmieci z jeziora Glibiel w Łochowicach przed rozpoczęciem sezonu. Co znaleźli na dnie jeziora?

Glony, plastikowe butelki i... krzesło

Zaśmiecone dno jeziora Glibiel, to efekt "bywalców" kąpieliska, których przedstawiać nie trzeba. To takie osobniki, które wyrzucają butelki plastikowe do wody, a nawet... metalowe krzesła. Takie rzeczy znaleźli płetwonurkowie, którzy zostali zatrudnieni przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim do wyczyszczenia basenów między pomostami na kąpielisku w Łochowicach.