Obcokrajowcy żebrali pod marketem i wykorzystywali do tego psy, które nie miały wody. Sprawą zajmuje się policja

PLUS Ile było potrąceń w Krośnie Odrzańskim w ostatnich latach? Czy po śmiertelnym wypadku na ul. Poznańskiej będą zmiany na przejściu?

W miniony weekend w Krośnie Odrzańskim doszło do śmiertelnego potrącenia na przejściu dla pieszych przy ul. Poznańskiej. Mieszkańcy zwracają uwagę na to, jak niebezpiecznie jest na pasach w ciągu drogi krajowej nr 29 i dodają, że nie było to pierwsze potrącenie w ostatnim czasie. To ostatnie jednak zakończyło się tragicznie...