Oberwanie chmury w Żarach. W piątek popołudniu nad miastem pojawiły się ciemne chmury, z których ostro lunęło

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu do 35 mm, lokalnie 50 mm, oraz porywy wiatru do 80 km/h. Lokalnie może spaść grad. Prawdopodobieństwo wystąpienia burz w Lubuskiem synoptycy z IMGW określili na 80 procent. Ostrzeżenie obowiązuje od godziny 12.00 do 23.00 - pisaliśmy w porannym ostrzeżeniu.