Pamiętacie tę radość? 14 lat temu Zastal Zielona Góra awansował do ekstraklasy Cezary Konarski

14 lat temu - 29 kwietnia 2010 roku - zielonogórscy koszykarze awansowali do ekstraklasy, w której grają do dziś. Aż dziesięć lat bili się o powrót do najwyższej klasy rozgrywek. W decydującej batalii o awans Zastal Zielona Góra rywalizował z ŁKS-em Łódź. Ostatni mecz odbył się w hali Uniwersytetu Zielonogórskiego. Wielkie emocje trwały do ostatnich sekund spotkania.