Partnerka Dawida Kownackiego. Aleksandra Adamczak to piękna WAG. Kim jest? Czym się zajmuje?

Dawid Kownacki to utalentowany młody polski piłkarz. Swoją karierę zaczynał w GKP Gorzów, a obecnie realizuje się niemieckim klubie Werder Brema. Jego życiową partnerką jest Aleksandra Adamczak, z którą wychowuje córeczkę Lenę.Wybranka serca Dawida Kownackiego to urodziwa modelka. Popularność zdobyła m.in. dzięki sesji w magazynie dla panów "Playboy". Ale nie tylko. Dziewczyna znanego piłkarza występowała także na światowych wybiegach, m.in. w Mediolanie i co rusz brała udział w rozmaitych sesjach zdjęciowych. O Aleksandrze wiadomo, że pochodzi z Leszna i interesuje się tańcem.

screen: Instagram @alexandraadamczak