Paweł Kiełczewski z Nietoperka Mistrzem Polski w Kulturystyce

Jak zaczęła się przygoda Pawła z kulturystyką. - Dziesięć lat temu poszedłem na siłownię. Taką wiejską u nas w Nietoperku. Chciałem podnieść trzydziestokilogramową sztangę. Nie dałem rady . Normalnie mnie przygniotło. Koledzy śmiali się ze mnie. To mnie załamało, ale w końcu stwierdziłem, że biorę się za ćwiczenia i nie odpuszczę. Teraz podnoszę po 180 kilogramów, ale to nie jest w kulturystyce najważniejsze - przyznaje sportowiec.

Gdy zobaczyłem innych chłopaków na zawodach, to stwierdziłem, że nie mam szans. Gdy odczytywano wyniki, to poczułem wielką ulgę, że jestem w pierwszej piątce. Ale że złoto? Nie mogłem uwierzyć. To były piękne chwile, a wzruszenie niesamowite!

Mistrzostwa Polski w Kulturystyce i Fitness rozegrane zostały w miniony weekend w Kielcach. Paweł Kiełczewski , to młody zawodnik. Urodził się w 1993 roku. W tych zawodach, rywalizując z najlepszymi kulturystami z całej Polski, okazał się bezkonkurencyjny w kategorii "Kulturystyka klasyczna mężczyzn do 180 cm". Jurorzy oceniali przede wszystkim proporcje ciała, ilość tkanki tłuszczowej i ilość mięśni.

Motto życiowe Pawła to: Siła psychiki daje wyniki. Dzięki samodyscyplinie i systematyczności zaszedł już daleko, ale kilkakrotnie podkreślił w rozmowie, że najważniejsza jest dla niego rodzina, ważniejsza, niż wszystkie medale. Żeby móc sobie pozwolić na trenowanie kulturystyki pracuje na dwóch etatach. To jest drogi sport. Miesięcznie potrzebuje około 2-3 tysięcy, aby kontynuować swoją pasję.

Dieta, dieta i trening

Samodyscyplina odnosi się w równym stopniu do ćwiczeń, jak i do diety. W okresie budowania masy Paweł zjada dziennie 24 jajka, 1 kilogram filetu z kurczaka i 12 woreczków ryżu. Gdy wchodzi w fazę redukcji, jest to już tylko 14 jajek, 1 kilogram filetu z kurczaka i 2 worki ryżu. To trudny dla niego czas, bo jest bardzo mało węglowodanów w diecie. Pilnuje dokładnie tego ile i czego zjada. Na przykład ilości soli nie przekroczy nawet o 8 gramów. Dziennie może to być 8 gramów i ani szczypty więcej. Wstaje codziennie o godzinie 5. Przez godzinę ćwiczy na rowerze stacjonarnym. W trakcie dnia je kolejne pięć posiłków. Pięć razy w tygodniu wygospodarowuje czas na trening cardio i siłowy. Codziennie tak samo, bo tylko takie podejście daje rezultaty.