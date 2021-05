Pechowy turniej Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów. Upadki żużlowców Stali Gorzów i deszcz w Lesznie

Wyprzedaż garażowa na Dzikiej Ochli w Zielonej Górze. Co działo się tutaj w niedzielę? Sprawdziliśmy, jakie skarby można było znaleźć

W niedzielę, 16 maja, na zielonogórskiej Dzikiej Ochli odbyła się kolejna wyprzedaż garażowa. Mieszkańcy mogli wystawić na sprzedaż rozmaite przedmioty, by kupujący dali im drugie życie. Chętnych do wzięcia udziału w akcji nie brakowało. Zobaczcie, co się tutaj działo i co można było kupić podczas wyprzedaży garażowej.