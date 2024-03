Pierwsze w Polsce! Rusza Venture Studio Uniwersytetu Zielonogórskiego. Tu pomysły zamienią się w biznes

Współpraca, czyli łączenie UZ, The Heart itd.

Rektor UZ prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski podkreśla, że program, o którym mowa, daje więcej możliwości niż tradycyjne inkubatory przedsiębiorczości. - Współpraca polega na łączeniu tych wszystkich instytucji, Uniwersytetu Zielonogórskiego, The Hearta, miasto i partnerów, którzy są sprzymierzeni z nami i będziemy wspólnie tworzyć system, w ramach którego kadra naukowa UZ i osoby związane z uczelnią będą mogły rozwijać swoje pomysły, swoje koncepcje produktowe, a my będziemy je zamieniać w biznesy i funkcjonujące przedsiębiorstwa. Będziemy w tym pomagać – mówi Maciej Marszałek, prezes zarządu firmy The Heart. - Będziemy pomagali pisać plany biznesowe, szukać kanałów dystrybucyjnych, zbierać finansowanie, wspierać w tworzeniu struktur pracowniczych tworzonych firm czy też w marketingu, sprzedaży…

Zamienić pomysł w biznes

Jak w praktyce będzie wyglądał program? Pierwszy etap to cykl spotkań i warsztatów merytorycznych, których celem będzie przygotowanie do wkroczenia na drogę biznesową. Prowadzony przez doświadczonych praktyków biznesowych z The Heart i partnerów z ich ekosystemu, takich jak PFR, program mentoringowy InCredibles Sebastiana Kulczyka czy Santander X, dostarczy wiedzy i umiejętności koniecznych, by wkroczyć na drogę prac komercjalizacyjnych planowanych w drugim etapie. W proces będą zaangażowani także partnerzy specjalizujący się w poszczególnych gałęziach rynkowych, jak na przykład Polska Izba Rozwoju Elektromobilności - PIRE z Zielonej Góry w zakresie elektromobilności.