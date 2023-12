Piotr Pawlicki: Zawsze imponowała mi atmosfera na stadionie i kibice Falubazu

- Przyznam, że nie, bo otwarcie mówiłem, że chcę jeździć w Unii do końca kariery. Sprawy potoczyły się jednak tak, a nie inaczej. Opuściłem Leszno, ale trafiłem do Wrocławia. To był rok, który mnie sporo nauczył. Teraz jestem w Zielonej Górze i mam nadzieję, że nie na jeden sezon. Pamiętam, jak przyjeżdżałem do Zielonej Góry jeszcze jako zawodnik Unii. Zawsze imponowała mi ta atmosfera na stadionie i kibice. Potrafią się zorganizować i zrobić klimat. Kiedyś myślałem nawet sobie: „fajnie byłoby tu trafić” i przyznam, że w poprzednich sezonach doszło nawet do rozmowy, ale nic z tego nie wyszło. Zawsze jednak lubiłem tutaj jeździć.