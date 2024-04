Pirat drogowy w Nowej Soli pędził 110 km/h w terenie zabudowanym. Został zatrzymany przez policję

Kierowca volkswagena w godzinach wieczornych jechał ulicami Drezdenka, mając na liczniku 100 km/h. Gdy policjanci ze strzeleckiej drogówki chcieli go zatrzymać, ten zaczął uciekać. Ścinał zakręty,…

Sprawdzają prędkość i trzeźwość

Policjanci wydziału ruchu drogowego kolejny raz przypominają, że przekraczanie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 kilometrów na godzinę w obszarze zabudowanym jest nie tylko niebezpieczne dla wszystkich uczestników ruchu drogowego, ale ma swoje konsekwencje prawne. - Jest to także nadal główna przyczyna najtragiczniejszych wypadków drogowych w Polsce. Mundurowi w białych czapkach codziennie patrolują ulice, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom ruchu. Policjanci podczas służby wykorzystują urządzenia do pomiaru prędkości oraz do badania stanu trzeźwości - mówi aspirant Justyna Sęczkowska-Sobol z Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli.