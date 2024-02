Piroman z Gorzowa w rękach policjantów. To on miał podpalić publiczną toaletę

- Mundurowi w toku prowadzonego postępowania ustalili, że gorzowianin mógł również podpalić wiaty śmietnikowe i śmietniki na terenie miasta. Do serii podpaleń doszło w okresie od 3 do 5 lutego tego roku. Łączna wartość strat, jakie powstały wskutek pożarów wstępnie oszacowano na ponad 60 tysięcy złotych - informuje aspirant Ewelina Banaszek.

Gorzowscy policjanci w wyniku prowadzonych czynności ustalili i zatrzymali podejrzanego o liczne podpalenia. Do zatrzymania 32-latka podejrzanego o podpalenie toalety publicznej znajdującej się w Parku Górczyńskim doszło w środę 7 lutego.

Wyrzucał niedopałki do śmietnika i tak doszło do pożaru

32-latek podczas przesłuchania przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Policjanci przeprowadzili wizję lokalną, podczas której podejrzany wskazał miejsca i sposób działania. Mężczyzna tłumaczył, że wrzucał niedopałki do śmietnika, co powodowało pożar.