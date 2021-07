Polacy chcą mieć dzieci i zakładać rodziny. Natomiast coś im w tym przeszkadza

W połowie czerwca rząd przedstawił założenia strategii demograficznej 2040. Rozpoczęły się konsultacje społeczne. Dlaczego teraz i co legło u podstaw przygotowania tego dokumentu?

Demografowie biją na alarm w strategii już od co najmniej 20. lat. Właśnie wtedy taki dokument powinien powstać. Poprzednie rządy nie przywiązywały dużej wagi do tego problemu. Zjednoczona Prawica od 6. lat bardzo mocno inwestuje w politykę prorodzinną. Dzisiaj pora na kolejny krok – przyjęcie kompleksowej strategii, która będzie w sposób spójny odpowiadała na te potrzeby. Kilka lat intensywnej polityki prorodzinnej za nami. Ona bardzo mocno skupiała się na obszarze, który my nazywamy w strategii zabezpieczeniem finansowym rodzin i to jest bardzo ważne. Myślę, że wszyscy doskonale znają te programy jak 500+, 300+ i pozostałe instrumenty finansowe. Teraz natomiast są potrzebne działania w innych obszarach, które zidentyfikowaliśmy jako te, które mają duży wpływ na dzietność.