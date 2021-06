Potrącenie pieszego w Łagowie. Kobieta siedząca za kierownicą miała ponad 2 promile alkoholu

Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

Pijana kobieta potrąciła pieszego w Łagowie. Została zatrzymana przez świadków zdarzenia

2,2 promila alkoholu we krwi miała kierująca pojazdem, 63-letnia kobieta, która potrąciła pieszego w Łagowie. Została zatrzymana przez mężczyzn wykonujących prace drogowe w tej miejscowości.



We wtorek, 15 czerwca, tuż przed godziną 10.00 oficer dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie otrzymał zgłoszenie o zatrzymaniu przez mężczyzn wykonujących prace drogowe, kobiety, która potrąciła pieszego.



Okazało się, że kobieta miała 2,2 promila alkoholu w organizmie. Szczęśliwie, potrącony mężczyzna nie odniósł żadnych obrażeń. Kierująca bagatelizowała swój czyn.



Policjanci zabezpieczyli pojazd, a kobieta została zatrzymana i po wytrzeźwieniu usłyszała zarzuty. Grozi jej kara pozbawienia wolności do 2 lat, grzywna, minimum 3-letni zakaz prowadzenia pojazdów oraz obowiązek wpłaty 5 tysięcy złotych na Fundusz Pomocy Poszkodowanym, oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono samochód, którym kierowała.



