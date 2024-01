Pożar budynku mieszkalnego pod Skwierzyną. W środku było 8 osób

Alarm w środku nocy

Służby zostały zaalarmowane o pożarze o godz. 2.25. Na os. Ceramików w Murzynowie palił się parterowy budynek mieszkalny.

Na miejscu pojawiło się 9 zastępów straży pożarnej ze Skwierzyny, Międzyrzecza, Murzynowa i Świniar oraz z powiatu gorzowskiego. Z budynku zostało ewakuowanych 8 osób, żadna z nich nie odniosła obrażeń.

Ogień był bardzo trudny do zdławienia. Usadowił się pomiędzy podbitką sufitu a dachem. - Konieczne stało się zrywanie podsufitki, by dotrzeć do zarzewia pożaru – relacjonują w mediach społecznościowych strażacy z OSP Skwierzyna. – Dogaszanie trwało trzy godziny. Strażacy pracowali przy 13-stopniowym mrozie.

Przyczyna pojawienia się ognia na razie nie jest znana. W tej sprawie ustalenia prowadzi biegły z dziedziny pożarnictwa.